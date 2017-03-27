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الهيئة البيطرية تكشف عن كارثة تهدد حياة المصريين بسبب دواجن التسمين

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الهيئة البيطرية تكشف عن كارثة تهدد حياة المصريين بسبب دواجن التسمين الهيئة البيطرية تكشف عن كارثة تهدد حياة المصريين بسبب دواجن التسمين

خلال إجتماع الشعبة العامة للثروة الداجنة اليوم الإثنين الموافق 27 مارس 2017، وبرئاسة الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، كشف الدكتور سمير موسى عن كارثة حقيقية تخص دواجن التسمين.

قال كبير أخصائي الوقاية بالهيئة العامة للرقابة البيطرية، الدكتور سمير موسى، أن الفترة الأخيرة شهدت دخول سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور، مهاجمةً دواجن التسمين.

 

أضاف ” موسى ” أن تمتلك ما يقرب من 30 ألف عنبر لتسمين الدواجن البيضاء، تتمركز هذه العنابر في قلب الدلتا، والإسكندرية ودمياط، وجميعها لا يخضع للحصر، ومعرفة أعداد الدواجن، حتى تتمكن الهيئات الرقابية من حل مشكلات الأمراض الوبائية.

تابع الدكتور سمير موسى حديثه قائلاً، أن الإحصاءات الأولية تؤكد وجود 300 مليون طائر يتم تربيتهم منزلياً، هذا بالإضافة إلى 200 مليون طائر على أسطح المنازل، الأمر الذي يصعب مهمة السيطرة على إنتشار أمراض الدواجن، وما يزيد الأمر سوءاً هو عدم تفعيل قرار حظر نقل وتداول الدواجن الحية.

 

المصدر :مصرفايف

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