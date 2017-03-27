كيف تسرق شركات المياه والكهرباء المواطن المصري البسيط

يُفاجيء كثيرٌ من المصريين بارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، وكذلك فواتير استهلاك المياه بل والغاز أيضًا، وذلك لأن طريقة محاسبة شركات المياه والكهرباء، والغاز تعتمد على تصنيف المستهلكين إلى مجموعة من الشرائح وفق استهلاك كل شريحة وترتفع تعريفة استهلاك كل شريحة على حدى.

ولا يهتم كل من شركة الكهرباء، أو شركة الغاز، أو شركة المياه في مصر بقراءة العدادات بصورة منتظمة شهريًا، لا نعرف هل هي بصورة متعمّدة أم هي بصورة غير متعمدة لكن النتيجة واحدة وهي أن يتم تحديد الاستهلاك الشهري كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر وبذلك يُحاسب المواطن المصري البسيط على أعلى شريحة التي استهدفتها الحكومة. يعني يدفع ما ينبغي أن يدفعه المواطن المصري القادر على الدفع.

ولحل هذه المشكلة عزيزي القاريء كل ما ينبغي عليك فعله أن تخصص كل أول ثلاثة أيام من كل شهر لتذهب شخصيًا وتملي أرقام استهلاكك سواء من المياه أو الغاز أو الكهرباء إلى مكتب التسجيل في الشركات الثلاثة حتى يتم احتساب استهلاكك الشهري فحسب وتحصل على شريحتك التي فرضها عليك القانون دون إفراط أو زيادة لأنك إن لم تفعل ستجد فجأة جاءك محصل الكهرباء، أو محصل النور بعد ثلاثة أشهر من عدم مجيئه أو خمسة أشهر ويطالبك بدفع الفواتير وحينها ستجد أرقام خيالية لا تتناسب مع راتبك الشهري على الإطلاق.

جانب من شكوى أحد المشتركين الذي فوجيء بارتفاع فاتورة استهلاكه للكهرباء

www.facebook.com/photo.php?fbid=1268143329907876&set=a.132115753510645.28017.100001366639652&type=3" class="fb-xfbml-parse-ignore"> فاتورة الكهرباء المرفقة ليست لأحد مصانع أحمد عز؛ أو لإحدى شركات دياب أو حتى لملعب جولف على طريق الإسماعيلية، إنما لمنزل … تم نشره بواسطة ‏مختار البسيوني‏ في 26 مارس، 2017

نصائح لخفض فاتورة الكهرباء

ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺎﺑﻮﺱ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ , ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ , ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺣﻠﻢ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ , ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ , ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻠﻨﺼﻒ , ﻭ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ .

ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ , ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻐﺴﻞ ﻭ ﻛﻲ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺳﺒﻮﻉ , ﻭ ﺿﺒﻂ ﺳﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻣﻦ ,60-50 ﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺈﻧﺎﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ , ﻭ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ ﺃﻗﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ , ﻭ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ 24 ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺒﺮﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ , , ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .

ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﻭ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ , ﻫﻲ ﻗﻄﺮ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ , ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ , ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﺻﻐﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ , ﻭ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﻼﻙ ﻗﻄﺮﻫﺎ 2.5 ﻣﻠﻤﺘﺮ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ .

ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ , ﻭ ﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻂ ﻭﺍﺣﺪﺓ , ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﺲ ‏( ﺍﺑﺮﻳﺰ ‏) ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻟﻠﻀﻌﻒ , ﻭ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ , ﻷﻥ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ . المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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