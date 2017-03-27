زوج يكلف صديقه بالاعتداء على زوجته جنسيا للتأكد من صونها لعرضه أثناء غيابه

في واقعة نالت استغراب الكثير من الأشخاص، قام زوج بالاتفاق مع صديقا له في العمل بالاعتداء على زوجته جنسيا حتى يتأكد من حسن أخلاقها وأنها تصون عرضه خلال فترة غيابه، وبعد محاكمتهما أمام محكمة جنايات كفر الشيخ “الدائرة الأولى” تم توقيع العقوبة اللازمة عليهم.

حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل للمتهمين، وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2013 من خلال القضية رقم 3761 لسنة 2013، جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 274 لسنة 2013 كلى كفر الشيخ،عندما فوجئت الزوجة بحضور صديق زوجها الذي أخبرها بأنه يريد التحدث معها ولكنها رفضت وطلبت منه أن ينصرف.

فقام المتهم بالتعدي عليها وتمزيق ملابسها ممسكا بأماكن حساسة بجسدها، ولكنها قاومته واستطاعت أن تفلت منه لتتفاجئ بزوجها أمامها يستقبل المتهم يخبرها بأنه اتفق معه على ذلك ليختبر سلوكها.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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