أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

زوج يكلف صديقه بالاعتداء على زوجته جنسيا للتأكد من صونها لعرضه أثناء غيابه

Google+ Print
زوج يكلف صديقه بالاعتداء على زوجته جنسيا للتأكد من صونها لعرضه أثناء غيابه زوج يكلف صديقه بالاعتداء على زوجته جنسيا للتأكد من صونها لعرضه أثناء غيابه

في واقعة نالت استغراب الكثير من الأشخاص، قام زوج بالاتفاق مع صديقا له في العمل بالاعتداء على زوجته جنسيا حتى يتأكد من حسن أخلاقها وأنها تصون عرضه خلال فترة غيابه، وبعد محاكمتهما أمام محكمة جنايات كفر الشيخ “الدائرة الأولى” تم توقيع العقوبة اللازمة عليهم.

حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل للمتهمين، وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2013 من خلال القضية رقم 3761 لسنة 2013، جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 274 لسنة 2013 كلى كفر الشيخ،عندما فوجئت الزوجة بحضور صديق زوجها الذي أخبرها بأنه يريد التحدث معها ولكنها رفضت وطلبت منه أن ينصرف.

فقام المتهم بالتعدي عليها وتمزيق ملابسها ممسكا بأماكن حساسة بجسدها، ولكنها قاومته واستطاعت أن تفلت منه لتتفاجئ بزوجها أمامها يستقبل المتهم يخبرها بأنه اتفق معه على ذلك ليختبر سلوكها.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
٢٤ أبريل.. الحكم على ١٥٦ متهمًا في "مذبحة كرداسة"

٢٤ أبريل.. الحكم على ١٥٦ متهمًا في "مذبحة كرداسة"

والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين”

والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين”

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية