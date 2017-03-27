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بالأرقام.. صراع «الحذاء الذهبي» بين هدافي الدوريات الكبرى

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بالأرقام.. صراع «الحذاء الذهبي» بين هدافي الدوريات الكبرى بالأرقام.. صراع «الحذاء الذهبي» بين هدافي الدوريات الكبرى

التحرير

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احتدم صراع الفوز بجائزة «الحذاء الذهبي»، التي يحصل عليها أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى، بين الخماسي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والبلجيكي رميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون الإنجليزي، والإيطالي ديجو بيلوتي مهاجم تورينو الإيطالي، والجابوني بيير أوباميانج مهاجم بورسيا دورتموند الألماني، والأورجوياني وإديسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان.

وتمنح الجائزة إلى أكثر لاعب سجل أهداف في جميع دوريات أوروبا، وتناوب كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز في الفوز بها خلال الـ4 سنوات السابقة.

ويعد إديسون كافاني الأوفر حظًا للفوز بالجائزة هذا الموسم، بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 27 هدفًا.

«التحرير» يستعرض بالأرقام مقارنة بين هدافي الدوريات الخمس الكبرى.

1- روميلو لوكاكو

عدد المباريات التي لعبها: 28 مباراة.

عدد الأهداف التي سجلها: 21 هدفًا.

التسجيل بالرأس: 5 أهداف.

التسجيل بالقدم اليمنى: 6 أهداف.

 التسجيل بالقدم اليسرى: 10 أهداف.

2- أندريا بيلوتي

عدد المباريات التي لعبها: 26 مباراة.

عدد الأهداف التي سجلها: 22 هدفًا.

التسجيل بالرأس: 8 أهداف.

التسجيل بالقدم اليمنى: 8 أهداف.

 التسجيل بالقدم اليسرى: 5 أهداف.

التسجيل من ركلات جزاء: هدف وحيد.

3- بيير أوباميانج

عدد المباريات التي لعبها: 23 مباراة.

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عدد الأهداف التي سجلها: 23 هدفًا.

التسجيل بالرأس: 5 أهداف.

التسجيل بالقدم اليمنى: 10أهداف.

 التسجيل بالقدم اليسرى: 7 أهداف.

التسجيل من ركلات جزاء: هدف.

4- ليونيل ميسي

عدد المباريات التي لعبها: 25 مباراة.

عدد الأهداف التي سجلها: 25 هدفًا.

التسجيل بالرأس: هدف.

التسجيل بالقدم اليمنى: 3 أهداف.

 التسجيل بالقدم اليسرى: 17 هدفًا.

التسجيل من ركلات جزاء: 4 أهداف.

5- إديسون كافاني

عدد المباريات التي لعبها: 25 مباراة.

عدد الأهداف التي سجلها: 27 هدفًا.

لتسجيل بالرأس: 3 أهداف.

التسجيل بالقدم اليمنى: 13 هدفًا.

 التسجيل بالقدم اليسرى: 4 أهداف.

التسجيل من ركلات جزاء: 7 أهداف.

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التحرير

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