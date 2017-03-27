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بالفيديو...تعرف على رسالة الملك سلمان إلى عبد الحليم حافظ

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بالفيديو...تعرف على رسالة الملك سلمان إلى عبد الحليم حافظ بالفيديو...تعرف على رسالة الملك سلمان إلى عبد الحليم حافظ

قال الإعلامي والمذيع المصري، أحمد المسلماني إن المطرب الراحل عبد الحليم حافظ كانت له علاقات كثيرة مع أمراء ومثقفين وملوك.

 
وأضاف خلال برنامج "الطبعة الأولى" الذي يذاع على قناة "دريم" أن العندليب كان صديقا للأسرة المالكة في المغرب، وللملك الحسن الثاني ووصف صداقتهما بـ"المتينة للغاية"، وقال إنه كان صديقا أيضاً للأسرة المالكة في وتحديدا الملكين عبد الله بن عبد العزيز، وفهد بن عبد العزيز، والأمير سلمان أمير الرياض (حاليا ملك السعودية).
 
وكشف المسلماني، عن رسالة "تلغراف" أرسلها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرا للرياض، للمطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، حيث كانت ردا على برقية تعزية من الفنان المصري لسلمان، بعد حالة وفاة في الأسرة المالكة.
 
وشكر الملك سلمان (الأمير سلمان) الفنان المصري في رسالته على برقية العزاء، متمنيا له دوام الصحة والسعادة.
 
 
المصدر: سبوتنيك 

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