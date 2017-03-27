من غير هزار .. اعرف تفاصيل البرنامج الرمضاني الجديد لـ "سما المصري"

قالت الفنانة سما المصري إنها تعاقدت على تقديم برنامج جديد بعنوان "عقوق الوالدين"، من المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في رمضان المقبل.

وأضافت سما لـ"الوطن"، أنها لا تصنف برنامجها كبرنامج ديني ولكنه اجتماعي، بحسب قولها، مشيرة إلى أنها رفضت مقترح من إدارة القناة بظهورها بالحجاب، حيث أرجعت سبب رفضها إلى عدم رغبتها في خداع الجمهور، قائلة: "لست محجبة وبالتالي ارتدائي الحجاب سوف يعني إني بكدب على الناس، وأنا مش كذابة".

وتابعت: "سوف ارتدي ملابس محتشمة تلائم طبيعة البرنامج، المقرر إذاعته على مدار 30 حلقة في رمضان، وأترقب ردود الفعل حياله لأنه تجربة مختلفة بالنسبة لي، أتمني أن أنجح فيها".

المصدر : الوطن

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads