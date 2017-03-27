قبل 4 أيام من توزيعها.. "شنطة التموين" الجديدة تضم سلعتين فقط .. صورة

بدأت وزارة التموين فى توزيع شنط السلع المدعمة الجديدة، على بقالين التموين اليوم، وتلك الشنط من المقرر أن توزع على المواطن ابتداء من يوم السبت القادم بالتزامن مع أول أيام شهر أبريل المقبل.

وحصلنا على صورة من الشنطة التى أشرنا بالأمس عن محتوياتها، والتى تضم زجاجة زيت 800 مللي وكيلو سكر فقط، بعد أن كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن أنه سيتم توزيع ثلاثة سلع هى كيلو أرز وكيلو سكر وزجاجة زيت 800 مللي، إلا أن الصورة المعروضة يظهر فيها شنطة بلاستيكة شفافة تحتوى على زجاجة زيت وكيلو سكر فقط.

وقد تم وضعت الأكياس فى مخازن الشركة المصرية للجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين، على الأرض فى مخازن بدائية، ما يشير لتكرار نفس المشاكل التى كان يعانى منها المواطنين فى السابق وهى سوء تخزين السلع والذى يتسبب فى تفكك العبوات أو تلوثها من الخارج وأحيانًا من الداخل.

وتساءلت النقابة العامة لبدالين التموين على لسان كل من متحدثها الرسمى ماجد نادى، والعضو محمد سمير، عن طرق نقل الشنط الجديدة التى سيبلغ عددها 72 مليون شنطة، لأن السلع الأن توضع فى كراتين ورقية ويتم تغليفها عند البيع لدى التاجر فى أكياس بلاستيكية.

وقد أكدا أن قرار الشنط البلاستيكية تم الاستعجال فى إصداره وتنفيذه، لأنه من غير المنطقى وضع زيت الطعام بجوار السكر فى نفس الشنطة لأن طعم ورائحة السكر "تكرف" أى تفسدا ويكون الطعم والرائحة معًا فيهما نفس خصاص الطعم والرائحة لزيت الطعام.

وقال ماجد نادى: "تخيل أن يصرف البقال التموينى لكل بطاقة بها 4 أفراد 4 شنط، من الأساس سيتم نقل هذه الشنط من المخزن للتاجر ومن التاجر إلى المواطنين، خاصة أن المخازن الحكومية الحالية غير مهيئة.

من جانبه، أوضح محمد سمير، أن الوزارة تخصص دعمًا على الزيت والسكر فقط وليس الأرز أيضًا 23 جنيها، بينما استوردت أرز من الهند.