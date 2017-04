5 طرق لتأمين صورك على «فيس بوك» بعد أزمة نورهان مالك

بعد انتشار أزمة الفتاة "نورهان مالك" عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسبب فيها تسريب عدد من صورها الخاصة والتي كانت منشورة عبر حسابها الخاص بموقع "فيس بوك"، تبرز أهمية تأمين الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابات "فيس بوك".

وتعرض «فيتو» 5 طرق لتأمين الصور داخل الحساب وهي:

1- إتاحة الصور لصاحب الحساب فقط

يمكن حجب الصور الشخصية عن الأصدقاء عبر حساب فيس بوك أثناء النشر من خلال اختيار الخصوصية من السهم أسفل المنشور واختيار نوع الخصوصية من القائمة بين "عام، الأصدقاء، أصدقاء الأصدقاء، أشخاص محددة، أو نفسك فقط"، ويفضل اختيار "نفسك فقط".

2- إخفاء الصور عن أشخاص محددين

يمكن إخفاء الصور عن أشخاص محددين إما باختيار أسمائهم أو بوضعهم في قائمة واحدة واختيارها أثناء نشر الصور، وهو خيار ملائم لمنع الأشخاص غير الجديرين بالثقة من مشاهدة الصور أو التعليق عليها.

3- منع مشاهدة ألبومات الصور للأصدقاء

يمكن تحديد المشاهدين لألبومات الصور على حساب فيس بوك من خلال خطوات الخصوصية، فمن داخل الألبوم يمكن الضغط على الإعدادات أسفل يمين الألبوم وتغيير الإعدادات بنفس طريقة المنشور.

4- تعميم الخصوصية لكل المنشورات والصور

هي الطريقة الأهم والأسرع، فهي تفعل مرة واحدة في البداية فقط، من صفحة الخصوصية من خيار Who can see your future posts أعلى الصفحة، وسيظهر مربع الحالة على فيس بوك مع ظهور خيارات الخصوصية عند الضغط عليها بالماوس لفتح قائمة من الخيارات "عام، الأصدقاء فقط، نفسك فقط".

وبعد اختيار الخصوصية يتم تحديد الأصدقاء المشاركون في المحتوى، كما يمكن تحديد خصوصية الأشخاص الذي يمكن رؤية منشوراتهم.

5- وقف مشاهدة الصور القديمة المنشورة عبر الحساب

من خلال إعدادات الخصوصية والانتقال إلى خيار Limit the audience for posts you've واختيار Limit Old Posts من القائمة ثم تأكيد الأمر، وهي خطوة لا يمكن التراجع عنها أبدًا.

