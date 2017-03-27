وزير التنمية: مشروع الطاقة الشمسية بأسوان «سد عالي جديد»

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن مشروع الطاقة الشمسية الجديد المقام بقرية بنبان بمركز دراو في محافظة أسوان، يعتبر سد عالي جديد.

وأضاف الشريف، خلال تفقده للمشروع، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع أكبر مشروع للطاقة الشمسية في مصر حيث تعادل طاقته المنتجة، طاقة السد العالي.

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واستمع إلى شرح عن المشروع من المسئولين، والذى يقام على مساحة 8840 فدانًا، ويحول المشروع محافظة أسوان إلى عاصمة للطاقة الشمسية، لإنتاجه نحو 2000 ميجاوات من الطاقة، فضلًا عن أن الحكومة قسمت المشروع على 39 مستثمرًا وشركات كبرى، وقع منهم 3 شركات خلال المرحلة الأولى من المشروع عام 2016، ومن المنتظر توقيع باق الشركات والمستثمرين في غضون العام الحالي.

كان وزير التنمية المحلية يرافقه محافظ أسوان قاما بجولة في المحافظة، اليوم، زارا خلالها قرية وادي كركر على ضفاف بحيرة ناصر، وقرية بنبان بمركز دراو لمشاهدة مشروع الطاقة الشمسية.