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سفير الهند لرئيس الوزراء: مشاكلنا الاقتصادية «متشابهة»

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سفير الهند لرئيس الوزراء: مشاكلنا الاقتصادية «متشابهة» سفير الهند لرئيس الوزراء: مشاكلنا الاقتصادية «متشابهة»

التحرير

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استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر هيئة الاستثمار "بسنجاى باتاتشاريا" سفير الهند لدى القاهرة، لبحث أطر دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.

ونقل السفير تحيات رئيس الوزراء الهندي، إلى المهندس شريف إسماعيل، معربًا عن تقدير القيادة السياسية في بلاده للجهود التي تبذلها المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى وجود قواسم مشتركة وتشابهات بين طبيعة المشاكل الاقتصادية بين البلدين، وحرص الهند علىى تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع ، وتطلع الشركات الهندية إلى زيادة استثماراتها في مصر، التي بلغت 33 مليار دولار؛ لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة القائمة في السوق المصري.

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من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بمستوى العلاقات الثنائية، معرباً عن تطلعه زيادة الاستثمارات الهندية في مصر، ودعم عمل الشركات الهندية البالغ عددها 50 شركة في مصر، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 3.6 مليار دولار في عام واحد، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية التي انضمت إليها الدولتان، والتي تتيح فرص تصدير إضافية، كما تناول أهمية تبادل الخبرات في عدد من المجالات الاقتصادية والفنية في ضوء ما يمتلكه الجانبان من إمكانيات كبيرة يجب استغلالها في إطار المنفعة المتبادلة.

ومن ناحية أخرى أشار السفير الهندي إلى إمكانيات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي بات خطرًا جسيمًا يهدد الجميع، مما يدعوا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لاجتثاث مصادره وتجفيف منابع تمويله للقضاء عليه بشكل نهائي.

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التحرير

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