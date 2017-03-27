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عاجل .. تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بعدد من البنوك .. ننشر سعر الأخضر بجميع البنوك الآن

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عاجل .. تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بعدد من البنوك .. ننشر سعر الأخضر بجميع البنوك الآن عاجل .. تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بعدد من البنوك .. ننشر سعر الأخضر بجميع البنوك الآن

سجل تراجع مفاجئ بعدد من البنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، ليواصل الأخضر مشوار التذبذب بالبنوك الذي بدأة منذ بداية الأسبوع الماضي، مما أسفر عن توقف نشاط السوق السوداء بشكل مؤقت وترقب لوضع الدولار في البنوك.

حيث سجل سعر الدولار تراجع خلال منتصف تعاملات اليوم في بنك كريدي أجريكول وبنك مصر إيران للتنمية، حيث سجل سعر شراء الدولار قيمة 18.10 جنية، كما تراجع سعر البيع ليسجل قيمة 18.20 جنية، كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية في حالة الشراء قيمة 18.07 جنية، كما سجل سعر البيع قيمة 18.17 جنية.

ولا يزال بنك اتش اس بي سي مصر هو المحافظ على المقدمة ومحتل أعلي سعر لشراء الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر شراء الدولار قيمة 18.16 جنية، كما سجل سعر بيع الدولار قيمة 18.35 جنية.

سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم بجميع البنوك

لبنك شراء بيع
ADIB.jpg مصرف أبو ظبي الإسلامي ١٨٫١٢ ١٨٫٢٢
CAGRI.jpg كريدي أجريكول ١٨٫١ ١٨٫٢
MIDB.jpg بنك مصر إيران للتنمية ١٨٫١ ١٨٫٢
BM.jpg بنك مصر ١٨ ١٨٫١
SCBNK.jpg بنك قناة السويس ١٨٫٠٥ ١٨٫١٥
FAISAL.jpg بنك فيصل ١٨ ١٨٫١
BBE.jpg بنك بلوم مصر ١٨٫١ ١٨٫٢
BDC.jpg بنك القاهرة ١٨ ١٨٫١
SAIB.jpg بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٨٫١٢ ١٨٫٢٢
HDB.jpg بنك التعمير و الإسكان ١٨٫١ ١٨٫٢
BARAKA.jpg بنك البركة ١٨٫١ ١٨٫٢
ALEX.jpg بنك الإسكندرية ١٨٫٠٧ ١٨٫١٧
HSBC.jpg بنك HSBC ١٨٫١٦ ١٨٫٣٥
THEUBEG.jpg المصرف المتحد ١٨٫١ ١٨٫٢
EBE.jpg البنك المصري لتنمية الصادرات ١٨٫١ ١٨٫٢
EGB.jpg البنك المصري الخليجي ١٨٫١٢ ١٨٫٢٢
AAIB.jpg البنك العربي الأفريقي الدولي ١٨٫٠٢ ١٨٫١٢
CIB.jpg البنك التجاري الدولي CIB ١٨٫١ ١٨٫٢
NBE.jpg البنك الأهلي المصري ١٨ ١٨٫١
PIRAEUS.jpg البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٨٫١٢ ١٨٫٢٢
NBG.jpg البنك الأهلي اليوناني بمصر ١٨ ١٨٫١


المصدر : مصرفايف

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