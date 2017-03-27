عاجل .. تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بعدد من البنوك .. ننشر سعر الأخضر بجميع البنوك الآن

سجل سعر الدولار تراجع مفاجئ بعدد من البنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، ليواصل الأخضر مشوار التذبذب بالبنوك الذي بدأة منذ بداية الأسبوع الماضي، مما أسفر عن توقف نشاط السوق السوداء بشكل مؤقت وترقب لوضع الدولار في البنوك.

حيث سجل سعر الدولار تراجع خلال منتصف تعاملات اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر وبنك مصر إيران للتنمية، حيث سجل سعر شراء الدولار قيمة 18.10 جنية، كما تراجع سعر البيع ليسجل قيمة 18.20 جنية، كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية في حالة الشراء قيمة 18.07 جنية، كما سجل سعر البيع قيمة 18.17 جنية.

ولا يزال بنك اتش اس بي سي مصر هو المحافظ على المقدمة ومحتل أعلي سعر لشراء الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر شراء الدولار قيمة 18.16 جنية، كما سجل سعر بيع الدولار قيمة 18.35 جنية.

سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم بجميع البنوك

لبنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي ١٨٫١٢ ١٨٫٢٢ كريدي أجريكول ١٨٫١ ١٨٫٢ بنك مصر إيران للتنمية ١٨٫١ ١٨٫٢ بنك مصر ١٨ ١٨٫١ بنك قناة السويس ١٨٫٠٥ ١٨٫١٥ بنك فيصل ١٨ ١٨٫١ بنك بلوم مصر ١٨٫١ ١٨٫٢ بنك القاهرة ١٨ ١٨٫١ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٨٫١٢ ١٨٫٢٢ بنك التعمير و الإسكان ١٨٫١ ١٨٫٢ بنك البركة ١٨٫١ ١٨٫٢ بنك الإسكندرية ١٨٫٠٧ ١٨٫١٧ بنك HSBC ١٨٫١٦ ١٨٫٣٥ المصرف المتحد ١٨٫١ ١٨٫٢ البنك المصري لتنمية الصادرات ١٨٫١ ١٨٫٢ البنك المصري الخليجي ١٨٫١٢ ١٨٫٢٢ البنك العربي الأفريقي الدولي ١٨٫٠٢ ١٨٫١٢ البنك التجاري الدولي CIB ١٨٫١ ١٨٫٢ البنك الأهلي المصري ١٨ ١٨٫١ البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٨٫١٢ ١٨٫٢٢ البنك الأهلي اليوناني بمصر ١٨ ١٨٫١



المصدر : مصرفايف