عبد الحفيظ يوضح حقيقة التحقيق مع عماد متعب وأحمد فتحي

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على رفضه لتعقيب أي لاعب على حديث أي من مسئولي النادي في وسائل الإعلام.

وأشار عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية لبرنامج «مسا مصر» على راديو «مصر» إلى أن هناك جلسة مع اللاعبين بالكامل في أول تجمع للتأكيد على اللاعبين أن هذه التصريحات مرفوضة.

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ووعن التحقيق مع عماد متعب وأحمد فتحي، أجاب عبد الحفيظ: «الموضوع مش هيكون تحقيق بمعنى الكلمة، ولكن هيكون تأكيد للاعبين على مبادئ النادي وعلى الرفض القاطع للتعليق على كلام أي من مسئول في الإعلام مهما حدث».

وأضاف: «الجلسة هيكون الهدف منها معرفة الأمر بالكامل ورفض الأمر بشكل قاطع».