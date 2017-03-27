الحكومة: الموازنة تستهدف استكمال خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

كتب- محمد غايات:

استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2017-2018، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والبترول، والمالية، والتموين، والتخطيط.

وشدد رئيس مجلس الوزراء- خلال الاجتماع- على ما تتضمنه الموازنة الجديدة من استكمال خطوات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الضبط المالي لكافة بنود الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وخفض معدلات العجز والدين العام وترشيد الإنفاق العام عبر زيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته والتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأوضح أن الموازنة تحرص على زيادة معدلات النمو والتشغيل، والعمل على إيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، والعمل على دفع المشروعات الصناعية والزراعية لتوفير فرص العمل بهدف دعم الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير، فضلًا عن استكمال المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية.