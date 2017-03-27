أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية بـ259 مليون يورو

Google+ Print
رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية بـ259 مليون يورو رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية بـ259 مليون يورو

مصراوي Masrawy

رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

شهد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، بمقر هيئة الاستثمار، مراسم توقيع 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو في مجالات الطاقة والصرف الصحى والصحة، وذلك بين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ولورانس برتون موييه المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، واندريه باران سفير فرنسا لدى القاهرة.

حضر مراسم التوقيع، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ومديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، ومديرة مكتب الوكالة في القاهرة.

وتضمنت الاتفاقيات: تمويلا لدعم برنامج فى قطاع الطاقة والدعم الفني، وتمويلا لمشروع معالجة المخلفات الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى بالاسكندرية، فضلاً عن اتفاقين لتمويل مشروع لدعم الرعاية الصحية الأولية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس