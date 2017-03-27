رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية بـ259 مليون يورو

كتب- محمد غايات:

شهد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، بمقر هيئة الاستثمار، مراسم توقيع 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو في مجالات الطاقة والصرف الصحى والصحة، وذلك بين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ولورانس برتون موييه المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، واندريه باران سفير فرنسا لدى القاهرة.

حضر مراسم التوقيع، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ومديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، ومديرة مكتب الوكالة في القاهرة.

وتضمنت الاتفاقيات: تمويلا لدعم برنامج الحكومة فى قطاع الطاقة والدعم الفني، وتمويلا لمشروع معالجة المخلفات الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى بالاسكندرية، فضلاً عن اتفاقين لتمويل مشروع لدعم الرعاية الصحية الأولية.