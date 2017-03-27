الأوقاف تنفي نقل واعظات إلى وظيفة باحثات

القاهرة- (أ ش أ):

نفت وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، ما تردد عن نقل واعظات الوزارة إلى وظيفة باحثات، مؤكدة أن الواعظات المعتمدات يؤدين عملهن بصورة متميزة ولهن كل التقدير.

وقالت الوزارة- في بيان اليوم- إن مديرية أوقاف كفر الشيخ لم تنقل أي من الواعظات العاملات بها إلى وظيفة باحثة، وأن الأمر لا يخص وزارة الأوقاف على الإطلاق، مؤضحة أن ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذا النبأ "غير صحيح"، مناشدة بتحري الدقة فيما يتم تداوله.

من جانب آخر، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عقد اجتماع طارئ مع جميع مديري شئون العاملين ومديري الشئون القانونية بالمديريات غدًا لبحث بعض ترتيبات العمل، مبينا أن أقصى مدة لإنهاء التحقيقات المحولة من التفتيش الديني أو المالي هي خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام المخالفة، وفي حالة عدم تنفيذ الجزاء في أول شهر تالي للمخالفة يتحمل مدير شئون العاملين مسئولية المخالفة وعدم تطبيق الجزاء.