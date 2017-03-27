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بالصور- الفوج التاسع لشباب الجامعات يزور العاصمة الإدارية الجديدة

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بالصور- الفوج التاسع لشباب الجامعات يزور العاصمة الإدارية الجديدة بالصور- الفوج التاسع لشباب الجامعات يزور العاصمة الإدارية الجديدة

مصراوي Masrawy

كتب- محمد قاسم:

زار الفوج التاسع من شباب الجامعات، الاثنين، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها وزارة التعليم العالي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، في بيان إعلامي، إن مبادرة كل يوم جديد تهدف لإطلاع الطلاب على مستجدات التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة من أجل إحداث نهضة حقيقية في .

وأضاف عبد الغفار، أن هذه الزيارات تأتي بأثر بالغ في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى طلاب الجامعات، كما تساهم في خلق جيل جديد واع بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.

ويضم الفوج الحالي مجموعة من طلاب جامعتي العريش ودمنهور، واستمع الطلاب خلال الزيارة لشرح وافٍ يوضح أهمية المشروع الذي تبلغ مساحته 168 ألف فدان، يتضمن مركز للمعارض والمؤتمرات، والحي الحكومي الذي يتم نقل مقرات عدد من الوزارات الهامة إليه، ومجمع رياضي اجتماعي ثقافي ومدينة طبية ومدينة ترفيهية وحديقة مركزية.

وتخطط الوزارة لإنشاء فروع لعدد من الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية وكذلك إنشاء مجموعة من المراكز البحثية المتميزة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر المشروع أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة الشركات الوطنية المصرية.

يذكر أن مبادرة "كل يوم جديد" تهدف إلى إعداد زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية لزيارة 14 مشروعا قومياً تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشمل: "مشروع أنفاق شمال الإسماعيلية، وإسكان غرب الشروق، ومحـور روض الفـرج، وكوبري سندوب، وإسكان جاردينيا "طريق مصر السويس"، والمركز الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وطريق ومنتجع الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية شرق بورسعيد، ومدينة الإسماعيلية الجديدة ونادى الفيروز، ومدينة الأثاث بدمياط، والمزارع السمكية ببركة عليون بكفر الشيخ، ومدينة الحمام "الصوب الزراعية".

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مصراوي Masrawy

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