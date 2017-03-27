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عاشق للسلمون ويحارب الفقر.. معلومات لا تعرفها عن «مانويل نوير»

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عاشق للسلمون ويحارب الفقر.. معلومات لا تعرفها عن «مانويل نوير» عاشق للسلمون ويحارب الفقر.. معلومات لا تعرفها عن «مانويل نوير»

التحرير

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يحتفل اليوم الإثنين 27 مارس، مانويل نوير، حارس مرمى المنتخي الألماني وبايرن ميونخ بعيد ميلاده الـ31.

ويعد حارس البفاري من أفضل حراس المرمى في العالم حيث يلقب بالأخطبوط.

ولد نوير في شمال ألمانيا وبدأ مسيرته مع فريق الشباب بنادي شالكة عام 2001، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2005 ثم انتقل بعد ذلك إلى أكبر الأندية الألمانية بايرن ميونخ عام 2011 في صفقة تكلفت 30 مليون يورو لمدة 5 مواسم.

ينتمى لبرج الحمل، ويحمل شهادة البكالوريا كما يعد من عشاق التنس ويقوم بممارستها في وقت فراغه.

وجبته المفضلة سمك السلمون مع الفطائر والسلطة.

فاز بجائزة أفضل رياضي أوروبي لعام 2014 متفوقا على كريستيانو رونالدو.

يملك مؤسسة خيرية للأطفال تدعى مؤسسة مانويل نوير للأطفال وقام بشن حملة اجتماعية لمحاربة الفقر بين الأطفال ومساعدتهم لحل ظروفهم الصعبة.

يدعم الفئة الكاثوليكية بمدينة جلزنكيرشن التي تقع في شمال الراين - وستفاليا في غرب ألمانيا.

له أخ يدعى مارسيل يعمل حكم كرة قدم بإحدى مسابقات الدوري في إنجلترا.

لعب مانويل نوير مع بايرن ميونخ 292 مباراة في جميع البطولات واستقبلت شباكه 188 هدفًا بينما استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 155 مباراة.

على الصعيد الدولي فقد لعب من منتخب الماكينات الألمانية 74 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 42 مباراة بينما استقبلت مرماه 53 هدفًا.

استطاع نوير حصد جميع الألقاب عدا بطولة كأس الأمم الأوروبية:-

شاهد أيضا

شالكه

كأس الاتحاد الألماني عام 2005

وكأس ألمانيا 2011

 بايرن ميونخ

الدوري الألماني 4 مرات

كأس ألمانيا 3 مرات 2013 و2014 و 2016

كأس السوبر الألماني 2012 و 2016

دوري أبطال أوروبا 2013

كأس السوبر الأوروبي 2013

كأس العالم للأندية 2013

كما حصد مع الألماني على بطولة كأس العالم 2014 والتي أقيمت بالبرازيل.

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التحرير

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