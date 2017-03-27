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مؤتمر إقليمي حول التعليم العالي في حالات الطوارئ بشرم الشيخ الثلاثاء

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مؤتمر إقليمي حول التعليم العالي في حالات الطوارئ بشرم الشيخ الثلاثاء مؤتمر إقليمي حول التعليم العالي في حالات الطوارئ بشرم الشيخ الثلاثاء

مصراوي Masrawy

منظمة اليونسكو

كتب- محمد قاسم:

ينظم مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية في الدول العربية ببيروت بالتعاون مع المكتب الإقليمى للمندوبية السامية لشئون اللاجئين بالدول العربية، يومي الأربعاء والخميس، مؤتمرًا إقليمياً حول "التعليم العالي في حالات الطوارئ في الدول العربية" بمدينة شرم الشيخ.

ويشهد المؤتمر، بيتر ويلز رئيس شعبة التعليم العالي بقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو، ومشاركة مايقرب من 120 خبيرًا من جميع البلدان العربية ممثلين عن وزارات التعليم العالي ورؤساء جامعات وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئات المانحة ذات الصلة بتوفير فرص التعليم العالي للطلاب اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الدور الحيوى للتعليم العالي في تحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين وقت الأزمات وإعطائهم شعوراً بالأمل في المستقبل، فضلاً عن التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي تمهد الطريق لإبراز دور التعليم العالي في حال وقوع النزاعات والأزمات في أي دولة.

ويمثل في هذا المؤتمر الدكتور عز الدين أبو ستيت الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور سيد عماره بإدارة البحوث بوزارة التعليم العالي.

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