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طلاب من ذوي الإعاقة يحصدون 3 ميداليات ذهبية بدورة الألعاب الشتوية في النمسا

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طلاب من ذوي الإعاقة يحصدون 3 ميداليات ذهبية بدورة الألعاب الشتوية في النمسا طلاب من ذوي الإعاقة يحصدون 3 ميداليات ذهبية بدورة الألعاب الشتوية في النمسا

مصراوي Masrawy

طلاب من ذوي الإعاقة يحصدون 3 ميداليات ذهبية بدورة

كتبت- ياسمين محمد:

شاركت وزارة التربية والتعليم، في دورة الألعاب الشتوية لذوي الإعاقة الذهنية، والتي أقيمت بالنمسا بالتعاون مع الأولمبياد الخاص المصري.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، قالت هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، إن أبناء من ذوي الإعاقة الذهنية فاجئوا العالم بأسره بما استطاعوا تحقيقه من نتائج، حيث حقق اللاعب محمد عبده المركز الأول، وحصل على ميدالية ذهبية في سباق 100 مترًا جري على الجليد.

كما فاز بالمركز الثاني، وحصل على ميدالية فضية في سباق 200 متر جري على الجليد.

وحصلت الطالبة آلاء عبد العزيز على ميدالية برونزية فى سباق 100 متر جري علي الجليد، وفاز فريق الجري على الجليد بـ4 طلاب مصريين على المركز الأول، وحصلوا على ذهبية التتابع فى سباق 100 متر.

وأضافت عبد السلام أنه بالإضافة إلى ذلك حقق فريق الهوكي الأرضى المصرى، المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية.

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