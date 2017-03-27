بدء جلسة المباحثات الرسمية بين السيسي وملك البحرين

(مصراوي):

بدأت مساء اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية جلسة المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين في مختلف المجالات، وآخر المستجدات على الساحة العربية.

كان ملك البحرين قد وصل إلى مطار القاهرة في وقت سابق مساء اليوم الاثنين، وكان في استقباله الرئيس السيسي الذي اصطحبه في ركب مشترك إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، واستعرض الزعيمان حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.

ومن المقرر عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور كبار المسئولين من مصر والبحرين.