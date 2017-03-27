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تطوير كلية حقوق القاهرة.. وتركيب "واي فاي" مجاني للطلاب

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تطوير كلية حقوق القاهرة.. وتركيب "واي فاي" مجاني للطلاب تطوير كلية حقوق القاهرة.. وتركيب "واي فاي" مجاني للطلاب

مصراوي Masrawy

الدكتور جابر نصار

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمر سالم عميد كلية الحقوق، الاثنين، أعمال تطوير ساحة الكلية، والتي تشمل توفير خدمة الـ"واي فاي" المجانية للطلاب وتجديد الكهرباء والمياه وأماكن الأنشطة الطلابية بالساحة.

كما افتتح نصار أعمال تطوير مبنى خدمات شئون لتقديم الخدمات الطلابية بالنظام الإلكتروني، التى تشمل أعمال القيد والتسجيل والدفع الإلكتروني.

وقال نصار، خلال افتتاح مرحلة التطوير بكلية الحقوق، إن تطوير كلية الحقوق يهدف لخدمة الطلاب والأساتذة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن التطوير يشمل جزئين الأول تجهيز مكان أفضل لجلوس الطلاب بساحة الكلية، وإتاحة خدمة الكترونية للطلاب مع الكلية من دفع مصاريف، وتقديم الشكاوى وغيرها.

وأضاف نصار: "التطوير يشمل تركيب شاشات عرض بساحة كلية الحقوق لعرض الإعلانات"، بالإضافة لتركيب شبكة "واي فاي" الجديدة، وتطوير الكتاب الإلكتروني وتأهيل الطلاب.​

 

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