وزير المالية: لم نتجاوز البرلمان في اتفاقية القرض.. والوضع الحرج دفعنا لتوقيعها

كتب- أحمد علي:

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة تحترم مجلس النواب، ولم تتجاوزه في اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، قائلاً: "الاتفاقية أمام البرلمان ولم نتجاوز الأعضاء فى توقيعها وللنواب الحق الكامل في تقرير ما تراه بشأنها".

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بشأن قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أنه تم تحويل الجزء الأول من القرض لمصر، والاحتياطي النقدي بالبنك المركزي قرابة الـ27 مليار دولار، والبرلمان محق فيما يقرره بشأن قبول أو رفض الاتفاقية.

ولفت وزير المالية إلى أن الأمر لا يتعلق بعقد قرض بين مصر وصندوق النقد الدولي، ولكن الأمر متمثل فى منظومة إصلاح إقتصادي، تم التقدم به للصندوق، متابعًا: "هذا حق لنا، والاتفاقية جاءت نتيجة الوضع الحرج للاقتصاد المصري".