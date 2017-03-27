أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

سلاح الجو الليبي يشن غَارات على عدة مواقع للإرهابيين بدرنة

Google+ Print
سلاح الجو الليبي يشن غَارات على عدة مواقع للإرهابيين بدرنة سلاح الجو الليبي يشن غَارات على عدة مواقع للإرهابيين بدرنة

مصراوي Masrawy

سلاح الجو الليبي

طرابلس - (أ ش أ):
شن سلاح الجو الليبي في قاعدة الأبرق الجوية، اليوم الإثنين ، غارات جوية على عدة مواقع للإرهابيين في مدينة درنة.

وذكر مصدر عسكري ليبي، الإثنين، أن الغارات الجوية استهدفت تجمعاً لآليات شورى درنة الإرهابي في "حوشين بوربيحة" في الظهر الحمر،لافتاً إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

يشار إلى أن طائرات سلاح الجو كثفت الأيام الماضية غاراتها على مواقع وتمركزات الجماعات الإرهابية في مدينة درنة وكانت غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة قد حذرت المواطنين في المدينة الابتعاد عن مناطق الإرهابيين لأنها ستكون أهدافاً عسكرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط