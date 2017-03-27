سلاح الجو الليبي يشن غَارات على عدة مواقع للإرهابيين بدرنة

طرابلس - (أ ش أ):

شن سلاح الجو الليبي في قاعدة الأبرق الجوية، اليوم الإثنين ، غارات جوية على عدة مواقع للإرهابيين في مدينة درنة.

وذكر مصدر عسكري ليبي، الإثنين، أن الغارات الجوية استهدفت تجمعاً لآليات شورى درنة الإرهابي في "حوشين بوربيحة" في الظهر الحمر،لافتاً إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

يشار إلى أن طائرات سلاح الجو كثفت الأيام الماضية غاراتها على مواقع وتمركزات الجماعات الإرهابية في مدينة درنة وكانت غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة قد حذرت المواطنين في المدينة الابتعاد عن مناطق الإرهابيين لأنها ستكون أهدافاً عسكرية.