البيت الأبيض ينفي تسليم "ترامب" فاتورة لميركل بديون ألمانيا لـ"الناتو"

واشنطن - (أ ش أ):

نفى البيت الأبيض تسليم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاتورة للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل خلال زيارتها لواشنطن تتضمن قيمة ديون ألمانيا لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، الإثنين، إن هذه الأنباء "غير صحيحة".

وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن ترامب سلم للمستشارة الألمانية فاتورة بمبلغ قدره 375 مليار دولار كدين بذمة ألمانيا لحلف "الناتو".