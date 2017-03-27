نائب الرئيس اليمني: خبراء إيرانيون يديرون "معركة الحديدة"

صنعاء - (أ ش أ):

أكد الفريق علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن صنعاء تحتضن 150 خبيرا عسكريا إيرانيا وعراقيا من الحشد الشعبي ولبنانيا من حزب الله، مشيرا إلى أن أكثر من 58 خبيرا إيرانيا يديرون معركة الحديدة ويعملون على تركيب الألغام البحرية.

وكشف الأحمر ، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، النقاب عن أول عمل للانقلابيين بعد إسقاط صنعاء كان إطلاق سراح عشرات السجناء والمعتقلين الإيرانيين من جواسيس وغيرهم، مؤكدا أنه لولا التحالف العربي لذهب اليمن إلى الصف الإيراني.

وقال نائب الرئيس اليمني إن معركة صنعاء تسير وفق الخطط العسكرية المعدة، منوها بأنها تنفذ بنجاح في جميع الجبهات.