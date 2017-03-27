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وزيرا خارجية الأردن والسعودية يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

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وزيرا خارجية الأردن والسعودية يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وزيرا خارجية الأردن والسعودية يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

البحر الميت - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السعودي عادل الجبير، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق والتعاون في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.

وبحث الوزيران - خلال لقائهما اليوم الإثنين، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية بمنطقة البحر الميت - استعدادات قمة عمان، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الجهود المبذولة لتحريك عملية السلام والأزمة السورية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

ولفت الصفدي والجبير إلى أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للأردن ولقائه الملك عبدالله الثاني وضرورة متابعة مخرجات الزيارة والبناء عليها، مؤكدين على العلاقات التاريخية التي تزداد تجذرا وعمقا بين البلدين في مختلف المجالات.

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