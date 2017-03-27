تضرر 16 ألف شخص بسبب الزلزال في الصين

بكين - (أ ش أ):

تسبب الزلزال القوى الذي ضرب محافظة يانغبي بمقاطعة يوننان في جنوب غربي الصين، اليوم الإثنين، فى الإضرار بحياة ما يقرب من 16 ألف مواطن، ولكن لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وحسب مركز شبكات الزلازل الصيني تم رصد مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ووقع في الساعة الثامنة صباحا تقريبا بتوقيت بكين، على عمق حوالي 12 كيلومترا، عند التقاء خط عرض 25.89 درجة شمالا وخط طول 99.8 درجة شرقا.

وقالت الحكومة المحلية فى بيان رسمى إنه تم الابلاغ عن وقوع أضرار فى ثمانى بلدات تابعة اداريا لمحافظة يانغبى، حيث انهار عدد من المنازل، وتضررت الكثير منها كما اثر الزلزال على المدارس والسدود ومرافق المياه فى المنطقة.

وحسب المركز، ضربت 4 هزات بقوة تراوحت بين 3 إلى 4.7 درجات على مقياس ريختر المنطقة نفسها قبل وبعد وقوع الزلزال.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن وانغ تساي شون، مسئول الإعلام في محافظة يانغبي، إن مركز الزلزال كان فى منطقة تهدمت بها المنازل فى قريتي آجيا وبوبينغ في المحافظة.

وذكر وانغ أن فرق الإغاثة يبذلون جهدهم لمد يد المساعدة للأهالى فى المناطق المتضررة.