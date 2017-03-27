أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أبو الغيط" لـ"دي ميستورا": دور الجامعة العربية لا غنى عنه في التعامل مع الأزمة السورية

Google+ Print
أبو الغيط" لـ"دي ميستورا": دور الجامعة العربية لا غنى عنه في التعامل مع الأزمة السورية أبو الغيط" لـ"دي ميستورا": دور الجامعة العربية لا غنى عنه في التعامل مع الأزمة السورية

مصراوي Masrawy

أحمد أبو الغيط

البحر الميت - (أ ش أ):
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، مع ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة المعني بالأزمة في سوريا، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب والذي عقد في إطار التحضير للقمة العربية الـ28 المقرر عقدها بالأردن في 29 الجاري.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن أبو الغيط استمع خلال اللقاء لعرض من المبعوث الأممي لآخر تطورات العملية التفاوضية الجارية في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف حلحلة الأزمة في سوريا والجهود التي يبذلها "دي ميستورا" لتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف، إضافة إلى تقييمه لتطورات الأزمة في سوريا بشكل عام ومواقف الفاعلين الدوليين الرئيسيين منها.

وأوضح "عفيفي" أن أبو الغيط حرص على أن يؤكد للمبعوث الأممي أهمية التواصل معه بشكل مستمر لإحاطته بمختلف مستجدات العملية التفاوضية في جنيف، أخذا في الاعتبار أن دور الجامعة العربية لا غنى عنه في التعامل مع الأزمة السورية والجهود الجارية لتسويتها، وذلك باعتبار أنها أزمة عربية بالأساس، مع إعادة الأمين العام التأكيد على عناصر الموقف العربي من تطورات الوضع في سوريا وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجامعة العربية.

يشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب شهد قيام "دي ميستورا" بتقديم إحاطة للوزراء حول المسار الحالي لمفاوضات جنيف وعناصر رؤيته في هذا الصدد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط