أبو الغيط" لـ"دي ميستورا": دور الجامعة العربية لا غنى عنه في التعامل مع الأزمة السورية

البحر الميت - (أ ش أ):

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، مع ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة المعني بالأزمة في سوريا، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب والذي عقد في إطار التحضير للقمة العربية الـ28 المقرر عقدها بالأردن في 29 الجاري.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن أبو الغيط استمع خلال اللقاء لعرض من المبعوث الأممي لآخر تطورات العملية التفاوضية الجارية في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف حلحلة الأزمة في سوريا والجهود التي يبذلها "دي ميستورا" لتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف، إضافة إلى تقييمه لتطورات الأزمة في سوريا بشكل عام ومواقف الفاعلين الدوليين الرئيسيين منها.

وأوضح "عفيفي" أن أبو الغيط حرص على أن يؤكد للمبعوث الأممي أهمية التواصل معه بشكل مستمر لإحاطته بمختلف مستجدات العملية التفاوضية في جنيف، أخذا في الاعتبار أن دور الجامعة العربية لا غنى عنه في التعامل مع الأزمة السورية والجهود الجارية لتسويتها، وذلك باعتبار أنها أزمة عربية بالأساس، مع إعادة الأمين العام التأكيد على عناصر الموقف العربي من تطورات الوضع في سوريا وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجامعة العربية.

يشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب شهد قيام "دي ميستورا" بتقديم إحاطة للوزراء حول المسار الحالي لمفاوضات جنيف وعناصر رؤيته في هذا الصدد.