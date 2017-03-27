للمطالبة بتثبيتهم.. 5 معلمين أزهريين بالمنيا يُضربون عن الطعام

المنيا ــ ريمون الراوي:

قرر خمسة مدرسين مؤقتين بالمعاهد الأزهرية بالمنيا، اليوم الاثنين، الدخول في إضراب عن الطعام، للمطالبة بتثبيتهم أسوةً بزملائهم بالمحافظات الأخرى، وذلك بعد رفض تجديد عقود عملهم السنوية، بحسب تعبيرهم .

وقال المضربون: "إن 91 مدرس إنجليزي وعربي وفرنساوي ومواد شرعية موزعين على المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، يعملون بشكل مؤقت منذ عام 2005، طبقًا لمسابقة أعلنتها مشيخة الأزهر وقتها، وفي عام 2012 جرى تحرير عقود سنوية لهم تُجدد في نهاية شهر مارس من كل عام، ثم صدر القرار رقم 17 لسنة 2016 بتثبيتهم أسوةً بزملائهم بمحافظات أخرى، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، ما دفعهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام، بعدما نما إللى علمهم أنه لن يتم تجديد عقود عملهم مره أخرى، وتوجه بعضهم إلى المستشفى العام، وتحرير محضر إثبات حالة للمُضربين الذين رفضوا العدول عن إضرابهم لحين تثبيتهم، فيما ذهب فريق منهم إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ".

من جانبه قال الدكتور أحمد طلب، وكيل المنطقة الأزهرية بالمنيا، في تصريحات صحفية: "إنه تم تحرير عقود سنوية لعدد من المعلمين بالمعاهد الأزهرية، تبدأ في يوم 1 من شهر أبريل، وتنتهي في 31 مارس، ونظرًا لحاجة الأزهر لهم تم تجديد عقودهم لعام آخر".

وتابع طلب، أنه عقب ذلك تم تثبيت جميع المعلمين المؤقتين الذين قدموا أوراق وإفادات واقعية وسليمة، لكن تبين أن بعضهم قدم إفادات مزورة، لذا تم تحويل الأمر إلى النيابة الإدارية للبت فيه، وأفاد برفع المشكلة للتنظيم والإدارة والأزهر للفحص واتخاذ اللازم.