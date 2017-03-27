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التفاصيل الكاملة لأحداث تجمهر قنا و"عصابة النساء الخمس" (صور)

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مصراوي Masrawy

أحداث تجمهر قنا (1)أحداث تجمهر قنا (1)

أحداث تجمهر قنا (2)أحداث تجمهر قنا (2)

أحداث تجمهر قنا (3)أحداث تجمهر قنا (3)

أحداث تجمهر قنا (4)أحداث تجمهر قنا (4)

أحداث تجمهر قنا (5)أحداث تجمهر قنا (5)

أحداث تجمهر قنا (6)أحداث تجمهر قنا (6)

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

كشفت مصادر أمنية حقيقة نشاط "عصابة الخمس نساء"، اللاتي تعرضن للاعتداء من قبل أهالي اشتبهوا في اختطافهن طفلين كانا رفقتهن، ما اندلعت على إثره مواجهات بين الأمن ومحتجين على وقائع اختفاء الأطفال التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن النساء الخمس كوّن تشكيلاً عصابيًا تخصص في السرقات، وأنهن أثناء استقلالهن سيارة أجرة قرب كوبري دندرة، شك السائق فيهن بعد أن بدت عليهن حالة من التوتر ورأى رفقتهن طفلين أحدهما رضيع، فاتصل بذويه الذين تجمعوا وآخرين بمحيط كمين كوبري دندرة بين مينتي نجع حمادي وقنا.

وأضافت المصادر أن النساء الخمس غادرن سيارة الأجرة في منطقة قريبة من الكمين، حيث موقع التجمهر وحاولن الهرب قبل أن يطاردهن المتجمهرين الذي اعتدوا عليهن شكًا في اختطافهن الطفلين اللذين كانا رفقتهن.

وتمكنت قوات الشرطة في محافظة قنا، اليوم الإثنين، من فض التجمهر بعد عمليات كر وفر، وإطلاق للقنابل المسيلة للدموع، فيما انتقلت القيادات الأمنية إلى محيط الأحداث، وتسلمت الشرطة النساء الخمس.

وفي تلك الأثناء، تُوفي عمدة قرية الترامسة عبد التواب فخري الذي كان بموقع التجمهر في محاولة لإقناع المحتجين بفضه، فيما كشف مصدر أمني أن العمدة أصيب بهبوط في الدورة الدموية، نُقل إثره إلى مستشفى قنا العام وتوفي هناك، موضحًا أن العمدة كانت حالته الصحية سيئة لمدة قاربت الأسبوع".​

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