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ماذا وجد ضباط مباحث التموين بمخزن المواد الغذائية في الجيزة؟ - (فيديو)

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مصراوي Masrawy

لحظة مداهمة مخزن مواد غذائيةلحظة مداهمة مخزن مواد غذائية

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كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على مقطع يرصد لحظة مداهمة مخزن مواد غذائية مرخص بمركز أبو النمرس، وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة.

وردت معلومات للعميد مصطقى البكري، مدير مباحث بالجيزة، أن "خلف. ع"، 45 عاما، صاحب مخزن مواد غذائية غير مرخص بأرض الشونة، وتجميعه كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية من المصانع ومحلات السوبر ماركت، وإعادة طرحها بالأسواق بتواريخ صلاحية جديدة.

وبالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بضبط المتهم في حالة تلبس، فتم توجيه مأمورية بقيادة الرائد سامح بدوي.

وتم ضبط المتهم، وبحوزته طن لانشون، 600 كجم سويس، 500 كجم فلامنك، 500 كجم زبدة، 100 كجم بسطرمة، 500 كجم شيكولاتة، 40 كرتونة عصير، 200 عبوة شاي قرفة بالحليب، 10 آلاف كيس سناكس، و700 عبوة لبن، بإجمالي مضبوطات 5.3 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفق تقرير مفتش الصحة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقين مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.


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مصراوي Masrawy

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