الزراعة: 10 آلاف و400 وجبة مدرسية فاسدة في بنى سويف

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نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود فطائر تغذية منتهية الصلاحية بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية ببني سويف، لافتة الى أن كل ما ذكر حول تورط مسئولي المشروع بتغيير الأغلفة الخاصة بالوجبات لتغيير تاريخ الصلاحية، عار تماما من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، أنه اثناء تحميل مصنع بنى سويف للفطائر خلال الأسبوع الماضي، لإرسالها لمحافظة الفيوم لتوزيعها صباح اليوم التالى تعرضت محافظة بنى سويف لأمطار غزيرة وطقس سيء؛ ما عرض بعض الوجبات للبلل، لافتة إلى أنه تم إعادة الوجبات التي أصابها البلل الى داخل المصنع من جديد، للتصرف فيها كمخلفات كما هو متبع، وحرصًا من إدارة المشروع على وصول الوجبات للتلاميذ بحالة جيدة.

وقالت الوزارة إن عدد الوجبات التالفة بلغ نحو 10 آلاف و400 وجبة تم استبعادها جميعاً، مشيرة إلى أنه فى اليوم التالى للواقعة حضرت لجنة من وزارتي الصحة والتموين بالمصنع، واعتبروا ان المصنع يقوم بفك الأغلفة عن الوجبات التالفة بغرض تحديث تاريخ الانتاج لمدة الصلاحية رغم ان تاريخ الصلاحية كان لازال باقيا عليه عشرة ايام وقاموا بتحرير محضر بذلك رغم ان فك الغلاف وإعادة تغليف الفطيرة يتلفها تماما.

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وأشارت إلى أن اللجنة تفهمت الأمر في النهاية، حيث انتهى المحضر بموافقة النيابة على الاجراء الذى قام به المصنع وبيع هذه الفطائر التى أتلفتها الامطار كمخلفات بعد اعدامها بمعرفة لجنة من الصحة والتموين.

وأكدت الوزارة على عدم وجود اية فطائر فاسدة، أو فطائر متحفظ عليها، وأن المصنع لم يقم بالتصرف بالتوزيع لأي فطائر لحين الحصول على موافقة من النيابة بالتصرف فيها، لافتة الى أن مديرية الصحة ببنى سويف رفعت تقرير لنيابة بنى سويف تخطرها بتنفيذها لتاشيرتها بإعدام الوجبات التى اتلفتها الامطار والاتربة والبالغ عددها 10400فطيرة وتطلب منها الموافقة على قيام المصنع بتوزيع الفطائر المنتجة والبالغ عددها 195000 فطيرة باعتبار انها داخل فترة الصلاحية (21) يوم وتمت موافقة النيابة على التصرف فى الوجبات تحت اشراف ادارة المصنع ومديريتى الصحة والتموين، مما يؤكد عدم وجود أي فطائر غير صالحة للاستخدام الآدمي.