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وزير الخارجية: القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا

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وزير الخارجية: القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا وزير الخارجية: القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا

التحرير

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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، في الأردن، على هامش التحضير للقمة العربية، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي؛ للتشاور حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "شكري" أكد في بداية اللقاء، عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، مشددا على دعم قيادة وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية ومساندتها الكاملة لحقـوق الشعب الفلسطيني المشروعة، منوها بأن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات السياسية الخارجية المصرية في كافة اتصالاتها على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

وعرض شكري، نتائج الاتصالات المصرية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وكذلك مخرجات لقائه مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام جرينبلات خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

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ومن جانبه، أكد الوزير المالكي المكانة الرفيعة التي تحتلها مصر في وجدان كل فلسطيني على ضوء تضحياتها الكبيرة والمستمرة من أجل قضيته، مثمنا في هذا الصدد الجهود المصرية الصادقة الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

واطلع "شكري" على مجمل تطورات الأوضاع الداخلية في الأراضي الفلسطينية، ونتائج اتصالاته لحشد الدعم للقضية الفلسطينية على ضوء المستجدات الحالية، مشيدا في هذا الشأن بالمستوى الرفيع للتنسيق والتشاور بين البلدين، وكذلك بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عن زيارة الرئيس الفلسطيني محمد عباس للقاهرة مؤخرا، ومعربا عن تطلع بلاده لأن تكون القضية الفلسطينية في مقدمة الموضوعات التي سيتناولها الرئيس عبد الفتاح مع الإدارة الأمريكية خلال زيارته القادمة لواشنطن.

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التحرير

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