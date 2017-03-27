أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويؤكد دعم مصر للمعركة ضد داعش

Google+ Print
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويؤكد دعم مصر للمعركة ضد داعش وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويؤكد دعم مصر للمعركة ضد داعش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين، في البحر الميت بالأردن، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إلى أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، وأبرز مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

ومن جانبه، استعرض الوزير الجعفري خلال اللقاء رؤيته للأوضاع في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجهها سواء تلك المرتبطة بكيان الدولة أو الأزمات المتفاقمة التي تهدد استقرار المنطقة وشعوبها، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ونوه بوجود توافق في الرؤى المصرية والعراقية تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شاهد أيضا

كما اطلع الجعفري وزير الخارجية، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، مشيدا بجهود القوات المسلحة العراقية، وما بذله الشعب العراقي بمختلف أطيافه من تضحيات، لمواجهة الإرهاب والتطرف وتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري أكد موقف الرامي لتوثيق العلاقات الثنائية مع العراق، وتكثيف التعاون في شتى المجالات، معربا عن حرص مصر على وحدة العراق وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه إزاء التهديدات التي يواجهها من التنظيمات المتطرفة خاصة تنظيم داعش.

واضاف أبو زيد، بأن الوزير شكري وجه الدعوة الي نظيره العراقي لزيارة مصر لمتابعة برامج التعاون المشتركة، واستكمال التنسيق والتشاور حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر