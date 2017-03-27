وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويؤكد دعم مصر للمعركة ضد داعش

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التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين، في البحر الميت بالأردن، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إلى أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، وأبرز مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

ومن جانبه، استعرض الوزير الجعفري خلال اللقاء رؤيته للأوضاع في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجهها سواء تلك المرتبطة بكيان الدولة أو الأزمات المتفاقمة التي تهدد استقرار المنطقة وشعوبها، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ونوه بوجود توافق في الرؤى المصرية والعراقية تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كما اطلع الجعفري وزير الخارجية، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، مشيدا بجهود القوات المسلحة العراقية، وما بذله الشعب العراقي بمختلف أطيافه من تضحيات، لمواجهة الإرهاب والتطرف وتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري أكد موقف مصر الرامي لتوثيق العلاقات الثنائية مع العراق، وتكثيف التعاون في شتى المجالات، معربا عن حرص مصر على وحدة العراق وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه إزاء التهديدات التي يواجهها من التنظيمات المتطرفة خاصة تنظيم داعش.

واضاف أبو زيد، بأن الوزير شكري وجه الدعوة الي نظيره العراقي لزيارة مصر لمتابعة برامج التعاون المشتركة، واستكمال التنسيق والتشاور حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.