فيديو| الجندي: دكتورة الجامعة غير المتحفظة «بتخلي الطلاب ينهاروا»

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قال الشيخ خالد الجندي، اليوم الإثنين، إنه لابد من اتخاذ تدابير احترازية لحماية الأبناء من الاضطرابات الاجتماعية، مستكملًا: «عندنا مجانين ومختالين كتير والأمراض النفسية منتشرة بطريقة كبيرة».

أضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يتفقهون»، عبر فضائية «DMC»: «الأتوبيس اللي الواحد بيبقى راكب فيه مش بيعرف يعد المجانين فيه كام، ممكن الواحد يبقى واقف على شريط المترو ويجي واحد يزقه قدام القطر، وآخر ممكن ينتحل صفة صيدلي ويديني دوا خاطئ أو مسموم.. وهكذا».

تابع: «المجانين والمضطربين زادوا مع زيادة الكثافة السكانية، فضلًا عن الظروف الاقتصادية، والناس دي نسأل الله لهم الشفاء، لأن ده غصب عنهم».

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استكمل: «الهوس الجنسي أصبح أيضًا منتشر للغاية، حتى عند بعض المتصدين للخطاب الديني، تيجي مثلًا واحدة تكلمه في موضوع مش بيكون مركز غير في حاجة تانية خالص، ما ينعكس على الفتوى».

واصل: «الهوس الجنسي أيضًا ينعكس سلبًا على المستوى التعليمي للطلاب، تيجي مثلًا دكتورة جامعة مش بتكون متحفظة في ملابسها، وتدخل للطلاب فينهاروا».