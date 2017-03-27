وزير التعليم العالي: الإعلام يلعب دورًا فاعلًا في المجتمع

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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان "الإعلام والتنمية المستدامة للمجتمعات العربية.. تحديات الواقع وتطلعات المستقبل"، بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة والأساتذة والخبراء في مجال الإعلام والتنمية وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية والقومية والدولية.

وفى مستهل كلمته، أكد "عبد الغفار" أهمية الإعلام فى المجتمع، والذى يقوم بدور فعال تجاه قضايا المجتمع المختلفة ليكون عنصرًا فاعلًا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشار الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر، وما يتضمنه من محاور مثل أبعاد التنمية المستدامة وتحدياتها، والمشروعات القومية وآفاق التنمية الاقتصادية، والتناول الإعلامي لبعض قضايا الشأن العام كقضايا المرأة والهجرة غير الشرعية والتطرف والإرهاب، فضلاً عن استعراض نماذج واقعية للإعلام التنموي مما يجعلنا نثق أنه سيكون خطوة إيجابية في طريق تحقيق التوعية بدور الإعلام ورسالته المهمة في حياتنا.

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وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشاركته بمؤتمر السياحة العلاجية بشرم الشيخ منذ يومين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم تكريم أسر الشهداء وتقديم كامل الدعم والرعاية لأبناء هذه الأسر، فضلا عن إتاحة فرص التعليم المجانى الكامل بالجامعات الحكومية والخاصة لهم وتقديم الدعم الكامل بكافة المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية لعلاج أسر الشهداء، مشيدا بدور وسائل الإعلام المختلفة فى نقل هذه الرسالة الإيجابية للمجتمع لتوعية الأجيال الصغيرة بما يبذله الشهداء فهم نماذج حقيقية للتضحية وهى رسالة جيدة للإعلام فى نقل مثل هذه الأخبار الإيجابية.

كما أشار الوزير إلى زيارته لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب أمس حيث قام بجولة داخل المدينة متفقدا أقسامها ومراكزها ومطلعا على أحدث الأبحاث العلمية المنشورة دوليا وبراءات الاختراعات، مضيفا أن المدينة أنشئت حتى تكون واحة للعلوم والتكنولوجيا متمنيا من وسائل الإعلام المختلفة تسليط الضوء على أنشطة المدينة لتعريف كل فئات المجتمع بهذا الصرح الهائل وما يشمله من أحدث الأبحاث وبراءات الاختراع .