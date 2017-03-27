شكري يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول اتفاقية أغادير

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شارك وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة وزراء الخارجية للدول الأطراف في اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير) وهي مصر والأردن وتونس والمغرب، الذي عقد على هامش أعمال الدورة (28) للقمة العربية المنعقدة في الأردن، لاستكمال البحث في طلبات الانضمام المقدمة من قبل كل من دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية إلى الاتفاقية.

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وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم "الخارجية"، أنه وفقا لأحكام اتفاقية أغادير، فإن لجنة وزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاقية هي المعنية بالموافقة على انضمام هذه الدول، مشيرا إلى أنه سبق وأن وافقت لجنة وزراء التجارة الخارجية للدول الأطراف في الاتفاقية من الناحية الفنية على طلب انضمام كل من فلسطين ولبنان للاتفاقية المشار إليها، وتم رفع طلبات الانضمام للجنة وزراء الخارجية للموافقة عليها.