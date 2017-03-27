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إحباط تهريب "كوكايين وحشيش" على جسد راكب بمطار القاهرة

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إحباط تهريب "كوكايين وحشيش" على جسد راكب بمطار القاهرة إحباط تهريب "كوكايين وحشيش" على جسد راكب بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، الاثنين، من إحباط محاولة تهريب نص كيلو كوكايين، وربع كيلو من الحشيش و500 قرص استكازي، مع راكب قادم من هولندا، أخفاها على جسده لتضليل رجال الجمارك، والعبور بها وبيعها للمدمنين وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إن أحمد أبو بكر، مأمور الجمارك اشتبه في راكب مصري قادم من أمستردام، نظرًا لارتباكه وتوترة عند سواله عما إذا كان بحوزته أشياء تستحق الرسوم الجمركية، تم تحويله إلى أحمد سيد، مأمور الصالة الخضراء لتفتيش الحقائب ولم يتم العثور على شيء.

وبالعرض علي مصطفى الجندي، مدير الصالة الخضراء، أمر أحمد السيد بتفتيش الراكب ذاتيًا، وعثر معه على المضبوطات محاطة بجسم الراكب.

كما أمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، مدير جمارك مطار القاهرة الدولي بتحرير محضر للراكب والتحفظ على المضبوطات.​

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