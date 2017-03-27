وقف قناة تلفزيونية في تايلاند بسبب انتقاد الحكومة العسكرية

بانكوك - (د ب أ):

أصدرت الحكومة العسكرية في تايلاند، الإثنين، أوامرها بوقف إرسال قناة تليفزيونية مملوكة لعائلة رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا لمدة 7 أيام بعدما بثت القناة تقارير تتضمن انتقادات لأداء الحكومة.

وصرح فيرابونج ماناكيت عضو اللجنة الوطنية للإذاعة والاتصالات اللاسلكية، وهي هيئة رقابية حكومية، بأن القناة "دأبت على انتهاك القوانين، وأن المخالفات الثلاثة التي ارتكبتها القناة كافية لوقف الإرسال، وليس أمامنا في الحقيقة خيار آخر".

وتتضمن المخالفات الثلاثة التي تتهم القناة بارتكابها توجيه انتقادات لأسلوب الحكومة في إدارة تحقيق بشأن مقتل ناشط معارض للحكومة على يد جندي بشكل غير قانوني، واعتقال نشطاء معارضين للحكومة، واستيلاء السلطات على أحد المعابد.

وقال فيرابونج إن التقارير التي تبثها قناة "فويس" التليفزيونية منحازة وتمثل وجهة نظر واحدة وتتعارض مع الأمن القومي.

وجدير بالذكر أن قناة فويس مملوكة لكل من بانثونجتاي وبينثونجتاي شيناواترا، وهما ابن وابنة رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا الذي أطيح به من السلطة خلال انقلاب عسكري عام 2006، وقد تم وقف إرسال القناة عدة مرات من قبل بسبب توجيهها انتقادات للحكومة العسكرية في البلاد.

وتخضع تايلاند لنظام حكم عسكري منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في مايو .2014