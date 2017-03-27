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السويد تتهم سوريًا بالإرهاب بسبب الهجوم على مسجد

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السويد تتهم سوريًا بالإرهاب بسبب الهجوم على مسجد السويد تتهم سوريًا بالإرهاب بسبب الهجوم على مسجد

مصراوي Masrawy

السويد تتهم سوريًا بالإرهاب بسبب الهجوم على مسجد

ستوكهولم - (د ب أ):
ذكر ممثلو الادعاء أن شخصًا سوريًا اتهم بالإرهاب، اليوم الإثنين، بعدما أضرم العام الماضي النار عمدًا في مسجد للمسلمين الشيعة في مدينة مالمو بجنوب السويد.

ولم يصب أحد في الهجوم الذي وقع في الـ11 من أكتوبر، 2016 ولكن الشخص السوري السني، 30 عامًا، زعم أنه متعاطف مع تنظيم "داعش"، الذي شن هجمات على المسلمين الشيعة في الشرق الأوسط. وفيما بعد زعم موقع ترويجي على صلة بداعش أن الجماعة المتطرفة كلفت بتنفيذ الهجوم على المسجد المؤقت.

ولم يكن هناك آثار للحمض النووي أو بصمات في الموقع، ولكن الادعاء أشار إلى أن الشرطة ضبطت قفازات تعتقد أن الرجل ارتداها عندما كان يلقي ما يطلق عليها قنابل المولوتوف.

وجاء في لائحة الاتهام ان حاسوب الرجل كان يحتوي على دعاية خاصة بداعش، وهاتفه الجوال كان متصلا بسارية متنقلة بالقرب من الموقع. وأضافت اللائحة أن الهدف هو زرع الخوف بين الناس. وطلب الادعاء، في حال إدانة الرجل، ترحيله بعد قضاء فترة عقوبته. وتم اعتقاله في ديسمبر 2016.

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مصراوي Masrawy

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