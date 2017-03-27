وفاة عمدة قرية "الترامسة" بقنا بسبب فض تجمهر للأهالي

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

تُوفي عمدة قرية الترامسة بمحافظة قنا، أثناء فض تجمهر الأهالي بمنطقة كمين دندرة، بعد ضبط 5 سيدات للاشتباه فيهن باختطاف الأطفال بالمحافظة.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "إن العمدة عبد التواب فخري، عمدة قرية الترامسة، توفي اليوم إثر هبوط في الدورة الدموية، نُقل على إثره لمستشفى قنا العام وتوفي هناك، موضحًا أن العمدة كان مريضًا منذ قرابة أسبوع".

بينما أشار شهود عيان إلى أن العمدة كان في فض التجمهر، اليوم، بكمين كوبري دندرة، وتأثر بالغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الأمن في محاولة لتفريق المتجمهرين، بعد ضبط 5 سيدات للاشتباه فيهن بتكوين عصابة لخطف الأطفال، وتم نقل العمدة إلى المستشفى وتوفي هناك.

يُذكر أن قوات الأمن تمكنت من فض تجمهر الأهالي، وكشفت التحريات أن السيدات اللائي ضُبطن، كوَّن عصابة لسرقة المحال وحقائب السيدات عن طريق المُغافلة، وليس في قضية اختطاف الأطفال، وأن هذه شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.