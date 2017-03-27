أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وفاة عمدة قرية "الترامسة" بقنا بسبب فض تجمهر للأهالي

Google+ Print
وفاة عمدة قرية "الترامسة" بقنا بسبب فض تجمهر للأهالي وفاة عمدة قرية "الترامسة" بقنا بسبب فض تجمهر للأهالي

مصراوي Masrawy

وفاة عمدة قرية الترامسة

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

تُوفي عمدة قرية الترامسة بمحافظة قنا، أثناء فض تجمهر الأهالي بمنطقة كمين دندرة، بعد ضبط 5 سيدات للاشتباه فيهن باختطاف الأطفال بالمحافظة.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "إن العمدة عبد التواب فخري، عمدة قرية الترامسة، توفي اليوم إثر هبوط في الدورة الدموية، نُقل على إثره لمستشفى قنا العام وتوفي هناك، موضحًا أن العمدة كان مريضًا منذ قرابة أسبوع".

بينما أشار شهود عيان إلى أن العمدة كان في فض التجمهر، اليوم، بكمين كوبري دندرة، وتأثر بالغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الأمن في محاولة لتفريق المتجمهرين، بعد ضبط 5 سيدات للاشتباه فيهن بتكوين عصابة لخطف الأطفال، وتم نقل العمدة إلى المستشفى وتوفي هناك.

يُذكر أن قوات الأمن تمكنت من فض تجمهر الأهالي، وكشفت التحريات أن السيدات اللائي ضُبطن، كوَّن عصابة لسرقة المحال وحقائب السيدات عن طريق المُغافلة، وليس في قضية اختطاف الأطفال، وأن هذه شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط