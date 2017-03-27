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بالصور.. إعادة المقتنيات المسروقة من مسجد الإمام الشافعي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إعادة المقتنيات المسروقة من مسجد الإمام الشافعي إعادة المقتنيات المسروقة من مسجد الإمام الشافعي

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الحراسات والتأمين بقيادة اللواء حسام نصر، من كشف غموض سرقة مقتنيات أثرية من مسجد الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.

وأشارت تحريات اللواء طه بيومي، مدير شرطة السياحة، إلى أن "سمير. ع"، ٥٢ عاما، منجد مقيم بمنطقة أرض اللواء، و"حسن. ح"، ٥٤ عاما، هارب من حكم بالحبس عام، وراء اتركاب الواقعة.

وأعد اللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث شرطة السياحة، عدة أكمنة، أسفرت عن ضبط المتهم الثاني، الذي أرشد عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بضبط المتهم الهارب.

إعادة المقتنيات المسروقة من مسجد الإمام الشافعي (2)

إعادة المقتنيات المسروقة من مسجد الإمام الشافعي (3)

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