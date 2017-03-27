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بالصور.. "موانئ البحر الأحمر" توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية

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مصراوي Masrawy

موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحيةموانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية

موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (2)موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (2)

موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (3)موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (3)

موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (4)موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (4)

موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (5)موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (5)

موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (6)موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (6)

موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (7)موانئ البحر الأحمر توافق على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية (7)

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، اجتماعًا، بحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها تعديل اللائحة المالية للهيئة، تمهيدًا لاعتمادها من قبل وزارة المالية.

ووافق المجلس على تقسيط مديونيات الشركات الملاحية العاملة بموانئ البحر الأحمر، لمساعدتها فى زيادة نشاطها واستمرار العمل على الخطوط الملاحية وجذب المزيد من الخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بموانئها، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع الشركات والخطوط الملاحية؛ لإزالة كافة العقبات والمعوقات التي تواجهها.

كما ناقش اللواء هشام أبو سنة زيادة مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للسفن نظير رفع درجة الاستعداد بالميناء؛ لتأمين السفن والمنشآت في أثناء عمليات التشغيل والإصلاح.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن المجلس وافق على إلغاء مساحة 40 ألف متر مربع من المساحة المرخصة لشركة للألومنيوم بميناء سفاجا، بهدف إعادة استغلالها في أنشطة أخرى لزيادة تنمية موارد الهيئة وحسن استغلال أراضيها ضمن خطة الهيئة للمشروعات الاستثمارية.

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