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لتناولهم عصيرًا فاسدًا.. إصابة 17 شخصًا بتسمم غذائي بالمنوفية

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لتناولهم عصيرًا فاسدًا.. إصابة 17 شخصًا بتسمم غذائي بالمنوفية لتناولهم عصيرًا فاسدًا.. إصابة 17 شخصًا بتسمم غذائي بالمنوفية

مصراوي Masrawy

الدكتورة هناء سرور

شبين الكوم - (أ ش أ):

أصيب 17 شخصًا بتسمم غذائي، على خلفية تناولهم عصيرًا فاسدًا في مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية.

كانت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية تلقت بلاغًا، اليوم الاثنين، يفيد بإصابة 17 شخصًا بتسمم غذائي بقرية "شعشاع" مركز أشمون، وجرى نقلهم جميعًا لمستشفى أشمون العام.

وعلى الفور، انتقلت الدكتورة هناء سرور للمستشفى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للاطمئنان على المصابين والإشراف على تلقي العلاج، وتبين إصابتهم بحالات تسمم بسبب تناولهم هذا العصير من أحد محلات القرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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