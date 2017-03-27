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بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

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بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

إنقلاب سيارة أجرة ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرين، اليوم الإثنين، إثر إنقلاب سيارة أجرة، بالقرب من قرى الخريجين، على الطريق الدولى الساحلي بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، بلاغًا من نقطة "إسعاف بلطيم"، بوقوع حادث مروع، بانقلاب سيارة أجرة، بالقرب من قرى الخريجين، الواقعة على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق المحافظة، ووجود متوفين، ومصابين.

انتقلت 10 سيارات إسعاف من نقطة إسعاف بلطيم، إلى موقع الحادث، ونقلت الجثث الثلاثة لمشرحة مستشفى بلطيم، تحت تصرف النيابة، وهم: "عبد الهادي طلبه عبد المجيد من محافظة البحيرة، وحسان يحي الزغبي، 50 سنة من برج البرلس، وأنعام سعد محمد 50 سنة من قرية مرتضى".

كما نقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، وهم : "عوض عبد اللطيف حافظ 45 سنة، ومحمد شعبان أبوزيد 40 سنة من بلطيم، وحسام سعد حتاتة 25 سنة من بلطيم، وخالد إبراهيم مسعد 17 سنة من الأبعادية، وسحر محيي الدين جاد الله 45 سنة من برج البرلس، ومحمد علي عبد القادر 30 سنة من الحامول، ومحمد أحمدزكريا 7سنوات، وطه أحمد علي 40 سنة من برج البرلس، ورجب علي رمضان 50 سنة من البحيرة، وأحمد زكريا عبد المجيد 35 سنة ووليد رفعت القارب 24 سنة من بلطيم".

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