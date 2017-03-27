أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وكيل وزارة التعليم بالأقصر يقيم أعمال مسابقة الأنشطة البيئية والسكانية

Google+ Print
وكيل وزارة التعليم بالأقصر يقيم أعمال مسابقة الأنشطة البيئية والسكانية وكيل وزارة التعليم بالأقصر يقيم أعمال مسابقة الأنشطة البيئية والسكانية

مصراوي Masrawy

مسابقة الأنشطة البيئية والسكانية

الأقصر - محمد محروس :

شهد طه بخيت محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، تقييم مسابقة الأنشطة البيئية والسكانية، بحضور الدكتورة وفاء عبد السلام، خبير الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بوزارة التربية والتعليم.

وتضمنت المسابقة تقييم الأعمال المقدَّمة من جانب طلاب مدرسة الأقصر الثانوية الصناعية بنات، ومدرسة مستعمرة الري بإسنا.

وشملت محاور التقييم مجالات ومعايير ونماذج الأنشطة البيئية والسكانية والصحية المتنوعة في كثير من المعايير المهمة، كالتلوث البيئي، والتنوع الحيوي، والتغيرات المناخية، والموارد البيئية، والتنمية المستدامة والطاقة، والمشكلات السكانية، والقيم والعادات الاجتماعية والتوعية السياحية والأثرية، وإدارة الأزمات، والإتجار بالبشر، والتدخين، والنظافة العامة والشخصية، والتغذية الصحية والإسعافات الأولية، والصحة الإنجابية، والوقاية من الأمراض.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط