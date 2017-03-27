وكيل وزارة التعليم بالأقصر يقيم أعمال مسابقة الأنشطة البيئية والسكانية

الأقصر - محمد محروس :

شهد طه بخيت محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، تقييم مسابقة الأنشطة البيئية والسكانية، بحضور الدكتورة وفاء عبد السلام، خبير الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بوزارة التربية والتعليم.

وتضمنت المسابقة تقييم الأعمال المقدَّمة من جانب طلاب مدرسة الأقصر الثانوية الصناعية بنات، ومدرسة مستعمرة الري بإسنا.

وشملت محاور التقييم مجالات ومعايير ونماذج الأنشطة البيئية والسكانية والصحية المتنوعة في كثير من المعايير المهمة، كالتلوث البيئي، والتنوع الحيوي، والتغيرات المناخية، والموارد البيئية، والتنمية المستدامة والطاقة، والمشكلات السكانية، والقيم والعادات الاجتماعية والتوعية السياحية والأثرية، وإدارة الأزمات، والإتجار بالبشر، والتدخين، والنظافة العامة والشخصية، والتغذية الصحية والإسعافات الأولية، والصحة الإنجابية، والوقاية من الأمراض.