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انهيار جليدي يقتل 7 طلاب ومعلم في اليابان

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انهيار جليدي يقتل 7 طلاب ومعلم في اليابان انهيار جليدي يقتل 7 طلاب ومعلم في اليابان

مصراوي Masrawy

انهيار جليدي يقتل 7 طلاب ومعلم في اليابان

طوكيو - (د ب أ):

قالت السلطات اليابانية إن سبعة من طلاب المدرسة الثانوية ومعلم واحد لقوا حتفهم خلال تدريبات على تسلق الجبال عقب حدوث انهيار جليدي في منتجع ياباني، الإثنين.

وذكرت حكومة مقاطعة توشيجي أن أربعين شخصا أصيبوا بجروح بينهم طالبان في حالة خطيرة.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن مجموعة تضم 51 طالبًا و11 معلما كانوا يشاركون في التدريب فى منتجع "ناسو هوت سبرينج" للتزلج الأسري عندما وقع الانهيار الجليدي في المنطقة صباحًا على بعد حوالى 120 كم شمال طوكيو.

وأشارت كيودو إلى أن الطلاب والمعلمين من سبعة مدارس بالمقاطعة بدأوا التسلق الساعة السابعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي. وتلقت إدارة الإطفاء المحلية مكالمة استغاثة الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي وقد دفع تساقط الثلوج في المنطقة أثناء الليل هيئة الارصاد اليابانية لإصدار تحذير من وقوع انهيارات جليدية.

وقال التقرير إن الشرطة بدأت التحقيق فى القضية كإهمال محتمل أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي في البرلمان إن "سوف تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الكارثة، كما ستجعل من إنقاذ الضحايا أولوية قصوى لها".

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مصراوي Masrawy

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