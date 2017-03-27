بعدما مزق جسد والدته بـ 5 طعنات.. المتهم: "كنت عاوز أجيب مخدرات"

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على صورة المتهم بقتل والدته بمنطقة بولاق الدكرور؛ بسبب رفضها منحه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة.

البداية، تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفية بشارع علي خضر.

وانتقل العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشادة كلامية وقعت بين "أحمد. ف"، 27 عاما، عاطل، ووالدته سيدة غريب 56 عاما، داخل منزلهما ببولاق الدكرور، تطورت إلى مشاجرة بسبب رفضها منحه أي مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة (حشيش - أقراص مخدرة).

وأشارت التحريات إلى أن الشاب، استل سكينا من المطبخ، وسدد لوالدته 5 طعنات نافذة أعلى الصدر والبطن، سقطت على إثرها جثة غارقة في بركة من الدماء.

وبمساعدة الأهالي، تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، وبقيادة العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، من ضبط المتهم قبل هروبه، الذي أقر بارتكاب الجريمة، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.