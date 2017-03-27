أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

علي عبدالعال: «أنا ابن السلطة القضائية»

Google+ Print
علي عبدالعال: «أنا ابن السلطة القضائية» علي عبدالعال: «أنا ابن السلطة القضائية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يحترم السلطة القضائية، ويقدم لها كل الدعم، مضيفا: "أنا ابن هذه السلطة فهي المنبت الأول لي، عندما كنت في النيابة العامة".

وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب بدء المجلس، في مناقشة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، إن مشروع القانون المعروض يتعرض لأمر خاص بالقضاء، من خلال آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأشار إلى أن القانون لا شأن له بعمل القضاة أو إدارة العدالة، وإنما له علاقة بتنظيم آلية تعيين رؤساء الهيئات فقط، فالقضاء له كل الاستقلال، والتدخل في شئون العدالة جريمة.

شاهد أيضا

وأكد أن الإدارة في الهيئات القضائية هي إدارة جماعية، لا يستقل رئيسها بها، حيث يتم اللجوء للتصويت، ثم يتم الموافقة عليه، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتم أخذ رأي السلطة القضائية عليه، وإن لم ترد خلال المدة، يعتبر الأمر متروك للمجلس.

واختتم بقوله: "أردت التأكيد على تلك الحقائق؛ لأنه أثير لغط حول هذا المشروع، وهذا القانون لا يخالف الدستور".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة