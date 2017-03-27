علي عبدالعال: «أنا ابن السلطة القضائية»

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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يحترم السلطة القضائية، ويقدم لها كل الدعم، مضيفا: "أنا ابن هذه السلطة فهي المنبت الأول لي، عندما كنت في النيابة العامة".

وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب بدء المجلس، في مناقشة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، إن مشروع القانون المعروض يتعرض لأمر خاص بالقضاء، من خلال آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأشار إلى أن القانون لا شأن له بعمل القضاة أو إدارة العدالة، وإنما له علاقة بتنظيم آلية تعيين رؤساء الهيئات فقط، فالقضاء له كل الاستقلال، والتدخل في شئون العدالة جريمة.

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وأكد أن الإدارة في الهيئات القضائية هي إدارة جماعية، لا يستقل رئيسها بها، حيث يتم اللجوء للتصويت، ثم يتم الموافقة عليه، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتم أخذ رأي السلطة القضائية عليه، وإن لم ترد خلال المدة، يعتبر الأمر متروك للمجلس.

واختتم بقوله: "أردت التأكيد على تلك الحقائق؛ لأنه أثير لغط حول هذا المشروع، وهذا القانون لا يخالف الدستور".