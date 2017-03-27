«هتحط بيتهوفين فين؟».. تفاصيل خناقة وزيري السياحة والبيئة في البرلمان

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ناقشت لجنتا السياحة والبيئة برئاسة النائبة سحر مصطفي والنائب طلعت السويدي، اليوم الإثنين، استغلال المحميات الطبيعية في محافظة الفيوم في السياحة العلاجية، بحضور كل من وزير السياحة يحيى راشد ووزير البيئة خالد فهمى.

كان وزير البيئة خالد فهمى، قد بدأ فى عرض خطة لتطوير وادى الريان، قال إن الوزارة ستنتهى منها خلال 6 أشهر ابتداءً من نوفمبر المقبل، ثم تحدث عن رؤية أخرى لتطوير وادى الحيتان، لتصبح مقصد هام خلال الـ "ويك إند"، قائلًا: "ستكون هناك منطقة للشلالات، ومناظر رائعة من الصحراء ستُحول لمشروعات سياحية هامة"، ووواصل موجهًا حديثه للنواب: "تخيلوا بقى العشاء بليل مع موسيقى لبيتهوفن".

وهو ما أغضب وزير السياحة، ودفعه لتوجيه حديث لوزير البيئة خلال عرضه للخطة، قائلاً: "سيب الجزء الخاص بالسياحة هنتكلم فيه، إحنا معانا رئيس هيئة التنمية السياحة، وهناك فرق بين البعد البيئى لأى محمية، والبعد السياحي، حضرتك تطرق للبعد البيئى، أما البعد السياحى، فإحنا عندنا بيوت خبرة وخطط للتسويق".

واستطرد وزير السياحة: "لازم نتكلم عن تمهيد الطرق وتأمينها، لازم يبقى فيه دراسات قبل ما نفكر نعمل الحاجات اللى وزير البيئة اتكلم عنها مع احترامى الكامل له"، ثم داعبه فى نهاية حديثه: "وهتحط بيتهوفن فين بقى؟".

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وتدخلت سحر طلعت مصطفى رئيسة اللجنة، مؤكدة أن التنسيق بين الجهات غائب، مشيرة إلى أن هناك تضارب واضح، وأن اللجنة تحتاج خطة متكاملة وموحدة، ورد عليها خالد فهمى، قائلًا: "هناك دراسات مُقامة بالفعل، ولا يوجد تضارب بين الوزارات".

وكان خالد فهمى وزير البيئة، قد أكد خلال كلمته أن الأهالى تتعدى على أجزاء من المحميات الطبيعية بمحافظة الفيوم، لغياب تطوير تلك المناطق وتحويلها لمقاصد سياحية، وأوضح أن المحميات تابعةة للمحافظة وليس للسياحة.

وأكد سراج سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، أن هناك 36 مشروعًا للتنمية والاستثمار سيتم تنفيذهم بالفيوم، وأنه سيبدأ طرح تلك المشروعات بالتنسيق مع المحافظة عقب الانتهاء من قانون الاستثمار.

وكشف عمرو وفقي مدير محميات الفيوم، عن نقص أنواع الأسماك الموجودة ببحيرة قارون، من 37 نوعًا إلى 3 أنواع فقط، بسبب زيادة معدلات التلوث وصرف الصرف الصحى بها، مشيدًا بوائل مكرم محافظظ الفيوم، لموافقته على إزالة التعديات على وادى الريان.